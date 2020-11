Hospitais da região atendem 18% da demanda do Estado

Yasmin Assagra

Do Diário do Grande ABC



08/11/2020 | 08:00



Os 12 hospitais municipais de seis das sete cidades do Grande ABC – apenas Rio Grande da Serra não possui equipamento – atenderam, em 2019, 18,4% de toda demanda do Estado, que conta com 104 unidades deste porte. De janeiro a dezembro foram 9.731.791 atendimentos, dos 52.775.772 realizados nas unidades municipais de saúde de São Paulo. Os números são referentes a consultas e exames (veja na arte abaixo os dados regionais). Os registros mostram que as 12 unidades de saúde municipais do Grande ABC atenderam 27.032 pessoas por dia em 2019, ou seja, são 1.126 munícipes por hora.

O levantamento é do painel da saúde do TCE (Tribunal de Contas do Estado), que tem como objetivo mostrar panorama da assistência hospitalar pública nos 104 hospitais municipais do Estado de São Paulo – são ainda mais 95 equipamentos estaduais. O levantamento foi extraído a partir dos registros e informações colhidos junto ao Ministério da Saúde e às pastas estaduais da Saúde e da Fazenda. A pesquisa ainda não inclui os hospitais de entidades sem fins lucrativos ou filantrópicos, como as santas casas.

O cenário dos atendimentos é idêntico ao de internações nos equipamentos de saúde municipal. A região é responsável por 18,4% das retenções de pacientes, com 91.996 registros do total de 499.822 internações computadas em todo o Estado.

Se observado o número de atendimentos em cada unidade, o CHM (Centro Hospitalar Municipal) Dr. Newton da Costa Brandão, na Vila Assunção, em Santo André, foi o hospital municipal da região que mais realizou atendimentos em 2019, com 2.596.301 procedimentos. Assim como o Diário noticiou no início do ano, o equipamento andreense também se destacou no levantamento do primeiro semestre do ano passado. Além de ter sido o hospital que mais realizou atendimentos entre os equipamentos da região, o CHM ficou em sétimo lugar na lista dos dez hospitais do Estado que mais acolheram pacientes no primeiro semestre de 2019.

O prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), destacou a importância dos números obtidos pelo CHM. “Vamos buscar mais resultados positivos como este. O número de atendimentos é importante, mas vamos avançar na qualidade”, comentou.

A lista do Grande ABC tem na segunda colocação o Quarteirão da Saúde, em Diadema, com 1.757.894 atendimentos ambulatoriais e clínicos de janeiro a dezembro de 2019, seguido do Hospital e Pronto-Socorro Central, de São Bernardo, com 1.478.480. Já na outra ponta ficou o Hospital Municipal Universitário, em São Bernardo, o menos exigido da região, com 273.287 atendimentos realizados.