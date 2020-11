São Caetano fica no 1 a 1 em casa e se mantém na lanterna

Fabio Martins

Do Diário do Grande ABC



08/11/2020 | 08:00



O São Caetano ficou ontem no 1 a 1 contra o Tubarão e se manteve na lanterna do grupo 8 da Série D do Campeonato Brasileiro. Em confronto no Estádio Anacleto Campanella, o Azulão abriu o placar, mas cedeu a igualdade 13 minutos mais tarde, perdendo a oportunidade de ultrapassar o próprio clube de Santa Catarina. Chegou a seis pontos em 11 partidas, mesma pontuação do adversário, que aparece à frente por ter melhor saldo de gols, e agora já sem chance de classificação à próxima fase.

O Azulão mexeu no marcador aos 29 minutos do primeiro tempo. Matheus Eduardo fez jogada pela lateral e deu bom lançamento a Filipe Carvalho. Ele finalizou de primeira, cruzado e rasteiro. A bola bateu na trave e estufou a rede. Pelo outro lado, aos 42, Gutierrez lançou na área, no alto, Carlos Eduardo tocou de cabeça para o meio e Kassio Nathan entrou livre para, mesmo desajeitado, empatar o duelo. Foi só.

O time da região pega sábado o Marcílio Dias, fora.