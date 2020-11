Atlético de Madrid goleia Cádiz em casa e assume liderança provisória do Espanhol

07/11/2020 | 19:41



O Atlético de Madrid é o novo líder do Campeonato Espanhol. Pelo menos até este domingo. O clube comandado pelo técnico argentino Diego Simeone goleou o Cádiz por 4 a 0, neste sábado, no estádio Wanda Metropolitano, em Madri, e assumiu a ponta provisória com 17 pontos, mesma pontuação da Real Sociedad, que ainda entrará em campo pela nona rodada.

Único invicto da competição, o Atlético de Madrid chegou à quinta vitória em sete partidas. Tem duas a menos que a maioria dos rivais por ter participado da fase final da Liga dos Campeões da Europa, em agosto, e ter tido depois mais tempo de férias. Já o Cádiz, com boa campanha em sua volta à primeira divisão, ocupa a sexta colocação com 14 pontos.

Em campo, o grande destaque foi o meia português João Felix, autor de dois gols - o primeiro logo aos oito minutos de jogo e o segundo para definir a goleada, aos 46 da segunda etapa. Marcos Llorente, aos 22 do primeiro tempo, e o centroavante uruguaio Luis Suárez, aos seis do segundo, foram os outros que balançaram as redes.

Ainda buscando a recuperação de um início de temporada difícil, o Sevilla derrotou o Osasuna por 1 a 0, neste sábado, no estádio Ramón Sánchez Pizjuán, em Sevilha. Com o gol de Lucas Ocampos, aos 14 minutos do segundo tempo, o time da casa subiu para a 11.ª colocação com 10 pontos. Assim como o Atlético de Madrid, tem dois jogos a menos por ter disputado a fase final da Liga Europa, em agosto, quando conquistou o título.