Renata Sorrah fala sobre os memes que são feitos com Nazaré

07/11/2020 | 17:11



No Zorra Total deste sábado, dia 7, será comentado sobre código de ética para fazer figurinhas alheias nas redes sociais e direitos autorais para memes, e ninguém melhor do que Renata Sorrah para participar de uma esquete do programa de humor.

Para quem não lembra, a atriz interpretou Nazaré Tedesco, em Senhora do Destino, e anos depois a personagem ainda dá muito o que falar nas redes sociais por conta dos memes da Nazaré confusa.

- É uma loucura, a gente não controla isso. Eu recebo montagens e versões do meme de amigos que moram fora [do Brasil], em vários idiomas diferentes. A Nazaré não me pertence mais, é do mundo!, disse Sorrah em entrevista para a Globo.

Vai ser ótimo relembrar a personagem e ainda ver a atriz novamente nas telinhas, não é mesmo!?