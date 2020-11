Após publicar uma dublagem e ser detonada, Rafa Kalimann vai se afastar do Twitter

07/11/2020 | 17:11



Rafa Kalimann compartilhou com seus fãs e seguidores do TikTok uma dublagem do caso de Mari Ferrer e por ser um assunto um tanto quanto delicado, os internautas criticaram duramente a postura da influencer que em seguida de entender tudo o que aconteceu, até pediu desculpas.

E mesmo com o pedido de desculpas, a ex- BBB segue recebendo mensagens de ódio em suas redes sociais e neste sábado, dia 7, Rafa Kalimann compartilhou alguns comentários em sua conta oficial do Twitter revelando que vai se afastar das redes.

Eu vou me afastas daqui. Posto e vocês interpretam sempre de forma distorcida. Perguntei como as pessoas do Amapá estão se sentindo por empatia. Sim, estou acompanhando as notícias de lá, mas tem situações que não estão na mídia e eu quero saber como eles estão se sentindo com tudo. Agora postei um emoji por terem distorcido isso e vocês levaram para um lado político, que não tem absolutamente nada a ver.

Parece que ela não gostou das atitudades dos seguidores e ainda continou comentando sobre os tipos de xingamentos que anda recebendo.

Se erro (como todos) eu sou patética e leio coisas como: 'Rafa Kalimann deveria deixar de existir'. Se peço desculpas e reconheço: 'agora é fácil, né? Sua obrigação é pensar antes'. Se não me acham erro como desejam, 'quer pagar de certa, de boa moça', 'acha que tem sempre razão'. Se pergunto como as coisas estão, por empatia, 'deixa de ser burra, procura no Google'.

E para finalizar o desabafo, Rafa Kalimann comentou que chegou em seu limite!

No fundo, o que vocês desejam é achar motivo pra vaiar, não importa como. Cansei dos ataques e distorções aqui do Twitter. É uma rede que eu entendia que poderia conversar e me ligar mais diretamente com vocês. Mas não está fazendo bem para minha saúde mental!

Eita! Mas aparentemente a influencer vai continuar em suas outras contas das redes sociais compartilhando os seus conteúdos!