EC São Bernardo vence de virada e conquista acesso à Série A-2

Fábio Martins

Do Diário do Grande ABC



07/11/2020 | 17:10



O EC São Bernardo confirmou as expectativas, venceu hoje o Comercial por 3 a 1, de virada, e assegurou o acesso à Série A-2 do Campeonato Paulista depois de 31 anos. Após jogo duro na etapa inicial, o Cachorrão voltou melhor no segundo tempo, mostrou rápido poder de reação e marcou com Felipe, Osvaldir e Raul - repetindo o placar da partida de ida, em Ribeirão Preto -, gols que selaram a classificação do time do Grande ABC para a final da competição. Na decisão, vai enfrentar Noroeste ou Velo Clube, que duelam ainda neste sábado.