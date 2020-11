'Una excursión á Alto da Serra'

Ademir Medici



Ontem Memória focalizou as duas páginas da revista Vida Gallega sobre a presença há 111 anos dos galegos em Paranapiacaba, uma descoberta de Maria Palmira R. Fernandez, residente em Ribeirão Pires. Hoje iniciamos a publicação individual das fotografias que ilustram a reportagem de agosto de 1909

O professor Luis Solá (enviado especial ao Brasil) inicia o texto: “A una hora de viaje de San Pablo hay un sitio delicioso. Más delicioso si cabe, que San Pablo, que los es mucho se llama Alto da Serra”. Já estava oficializado o distrito de Paranapiacaba, criado com esse nome em 1907. Mas prevalecia o termo ‘Alto da Serra’.

Uma das fotos mostra uma vista geral da vila ferroviária, “residência de muitos galegos”, como informa o repórter. Naquele ano de 1909 já eram referências o relógio da estação e o castelinho, residência oficial do engenheiro-chefe. Em primeiro plano, as linhas férreas pouco antes da descida em direção a Santos. Na segunda foto, o grupo de galegos que trabalhavam em Paranapiacaba, infelizmente não identificados.

E a dupla Luis Solá (texto) e Benigno Carrera (fotos) enviava um belo relato captado neste ano de 1920 pela memorialista Maria Palmira, a quem sempre agradeceremos.

Fonte: Vida Gallega: Ilustración Regional (ano I, nº 8 – agosto de 1909, páginas 22 e 23). Acervo: Biblioteca Digital de Galícia.

Diário há meio século...

Domingo, 8 de novembro de 1970 – ano 13, edição 1379

Esportes – Ontem (sábado, 7 de novembro de 1970) realizado no Estádio Municipal de Santo André (o futuro Bruno Daniel) o desfile de abertura dos I Jogos da Primavera.

Ronaldo da Costa, 15 anos, fez o juramento do atleta.

Presença da Banda Mirim da Vila Baeta Neves.

Participação de 1.950 atletas mirins.

Variedades – Anunciada temporada do cantor Carlos Gonzaga, do sucesso Diana, no Henry’s Bar, em Santo André. A casa era dirigida por Antonio Pinto Ferreira.

O Bacco Boite (antigo Tucano Drinks) divulgava minisshow com vedetes do Teatro Santana, sob a direção do humorista Jiló. O Bacco Boite passava a ser dirigida por José Afonso.

Em 9 de novembro de...

1915 – Professora Alice Ferreira Peake nomeada para reger a escola feminina da colônia de Capivari, em São Bernardo.

1920 – Além do paulista Edu Chaves, mais dois aviadores planejavam uma viagem pioneira entre o Rio de Janeiro e Buenos Aires: o comandante Virginius Delamare (e seu piloto Silva Junior) e o tenente-aviador Salino Gomes.

1930 – Prefeito ‘provisório’ de São Bernardo, Armando Setti nomeia os peritos contadores Oderico Dallos e José Naves Carvalhaes para examinar a escrita contábil do tempo do prefeito deposto Saladino.

Presidente Getúlio Vargas assina decreto que concede anistia ampla aos civis e militares que se envolveram em movimentos revolucionários. Apesar da medida, as prisões continuavam em todo o País.

1955 – Dois novos livros de história são lançados:

1 – A Grande Vida de Fernão Dias, de Affonso de E. Taunay (Livraria José Olímpio).

2 – História da Polícia Civil de São Paulo, de Hermes Vieira e Osvaldo Silva (Cia. Editora Nacional, Brasiliana).

1960 – Fundado o Tênis Clube de Santo André.

1985 – Diadema lança o Projeto Preá, com a distribuição de dez viveiros e dez casais a grupo de compras comunitárias de Diadema.

n Rio Grande da Serra recebe recursos do Estado, a fundo perdido, para pavimentação da Avenida Guilherme Pinto Monteiro, canalização do Córrego Santa Tereza e término da construção do Ginásio Municipal. Era prefeito Willian Ramos.

Hoje

Dia Nacional do Hoteleiro. O 9 de novembro foi escolhido porque, neste dia, em 1936, se realizou o primeiro congresso da Abih (Associação Brasileira da Indústria de Hotéis), no Rio de Janeiro.

Santos do dia

BASÍLIA DE LATRÃO.

A igreja ‘mãe de todas as igrejas da Urbe e do Orbe’ surge nas encostas do Célio, o monte dos luzeiros – uma das sete colinas sobre as quais ocorreram fatos decisivos para a civilização romana. Daí partiam as antigas estradas do Lácio e as vias consulares, como a Regina Viarum, a via Ápia

Teodoro

Orestes

Jorge Napper