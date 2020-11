Eletronorte foi autorizada a contratar unidades geradoras para o Amapá

07/11/2020 | 16:38



A Eletrobras informou neste sábado (7) que sua controlada Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A (Eletronorte) foi autorizada a contratar, de forma emergencial, unidades geradoras termo elétricas, de 40MW, e que poderão ser aumentadas até 150MW, para restabelecer a energia elétrica do Estado do Amapá. A informação foi divulgada pela empresa em comunicado enviado à CVM. A liberação saiu via Portaria 406, do Ministério de Minas e Energia, publicada em edição extra do Diário Oficial da União, do dia 6.

"Considerando que o incidente não tem relação com a Eletronorte, que está apenas apoiando na ação emergencial do Estado do Amapá, os custos fixos e variáveis associados à geração acima mencionada serão cobertos por meio de encargos setoriais previstos para casos de restrição da operação do Sistema Interligado Nacional (SIN), mediante aprovação da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel)", explicou a empresa.

Um incêndio na subestação Macapá ocorrido na noite de terça-feira, 3, levou ao desligamento automático da linha de transmissão Laranjal/Macapá e das usinas hidrelétricas de Coaracy Nunes e Ferreira Gomes. O fogo tomou conta da subestação e interrompeu cerca de 250 megawatts de carga elétrica. Ao todo, 14 dos 16 municípios do Estado ficaram sem energia. O incêndio destruiu dois dos três transformadores da subestação.

A empresa disse ainda que a Eletronorte também adotou providências, durante toda a madrugada, para apoiar na recuperação do transformador 1 do Estado do Amapá, enviando equipamentos de Belém (PA) e São Luiz (MA) para Macapá, realizando ligação e testes no Centro de Tecnologia da Eletronorte, em Belém, com início de energização do transformador às 3 horas e 11 minutos deste sábado.