Fábrica de doces investe R$ 250 mil e abre duas vagas

Soraia Abreu Pedrozo

Do Diário do Grande ABC



09/11/2020 | 00:07



Em meio à pandemia, a Leva mais um Doce fez o caminho inverso de muitos empreendimentos e, diante da alta de suas vendas por meio do delivery, modalidade pela qual já atua há três anos, decidiu investir R$ 150 mil para estabelecer uma unidade física composta por uma pequena fábrica e loja em Santo André.

“O objetivo da loja física é oferecer a oportunidade para o cliente conhecer o produto pessoalmente, além de ter maior proximidade com ele. Assim, conquistamos mais fidelidade, podemos demonstrar melhor os produtos, os clientes ganham um ponto de retirada e mais uma opção para obter nossas sobremesas”, afirma a proprietária Sharon Frizão, ao completar que a unidade só vem a agregar ao sistema de entrega, que ainda é o maior foco do negócio.

Para tanto, Sharon está com duas vagas abertas, e vai contratar um jovem aprendiz, para as atividades do salão, como atendimento, e um assistente de cozinha. Interessados podem enviar currículo para levamaisumdoce@gmail.com.

A Leva mais um Doce produz sobremesas de forma artesanal, sem adição de conservantes e saborizados com produtos naturais, como frutas, geleias frescas e castanhas. O carro-chefe da doceria é o brigadeiro gourmet.

Segundo Sharon, a expectativa é, em 2021, abrir unidade em São Bernardo e quiosque em um shopping da região.