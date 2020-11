Região possui 292 oportunidades de emprego disponíveis

Yara Ferraz

Do Diário do Grande ABC



09/11/2020 | 00:06



Para quem procura uma oportunidade no mercado de trabalho há 292 vagas disponíveis nos equipamentos de emprego das prefeituras e agência de emprego na região. Dependendo da colocação, os salários podem chegar a até R$ 4.500.

O maior número de oportunidades é da CTR (Central de Trabalho e Renda) de São Bernardo, que dispõe atualmente de 111 postos de trabalho. Deste total, são 33 para motorista carreteiro, 13 para auxiliar de limpeza, 12 para ajudante de carga e descarga de mercadoria, entre outras. Os interessados devem enviar currículo para o e-mail ctr@saobernardo.sp.gov.br, indicando a oportunidade desejada.

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico de São Caetano possui 96 vagas de emprego abertas, disponibilizadas no Portal do Emprego (https://www.softwarerh.com.br/v2/prefeituradesaocaetano) onde as pessoas em busca de recolocação podem se cadastrar gratuitamente.

No CPETR (Centro Público de Emprego, Trabalho e Renda) de Santo André, há 29 oportunidades disponíveis. A maioria é para auxiliar de limpeza (15).

Em Diadema, o CPETR disponibiliza 14 vagas. Há oportunidades para ajudante de produção (quatro) e auxiliar de limpeza (quatro), entre outras. Interessados devem enviar e-mail para vagas.emprego@diadema.sp.gov.br.

Em Mauá, são dez chances disponibilizadas no CPTR (Centro Público de Trabalho e Renda), sendo seis para costureira, três para motorista de caminhão betoneira e uma para preparador de máquinas e ferramentas.

No PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Ribeirão Pires há sete oportunidades disponíveis para ocupações como ferramenteiro, operador de empilhadeira, prensista e soldador, entre outras. O cadastro em seletivas pode ser feito por meio do portal Emprega Brasil, do governo federal (empregabrasil.mte.gov.br). As vagas também podem ser verificadas pelo aplicativo Sine Fácil.

COM SALÁRIO

Na Luandre, há 25 postos de trabalho abertos na região. O destaque é o cargo de analista de compras, que tem salário entre R$ 4.000 e R$ 4.500.

Há vagas de assistente de retenção, auxiliar de farmácia, consultor de atendimento, consultor de negócios, supervisor de call center e manobrista, que oferecem remuneração mensal entre R$ 1.000 e R$ 1.500. Já para assistente de enfermagem em UTI (Unidade de Terapia Intensiva), o pagamento fica entre R$ 2.000 e R$ 2.500.

Os interessados devem se cadastrar em candidato.luandre.com.br ou no aplicativo da Luandre.