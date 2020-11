Zverev vence Nadal e encara Medvedev na final do Masters 1000 de Paris

07/11/2020 | 15:16



Com atuação irretocável, o alemão Alexander Zverev venceu Rafael Nadal por 2 sets a 0 neste sábado, parciais de 6/4 e 7/5, e avançou à final do Masters 1000 de Paris. O adversário na decisão deste domingo será o russo Daniil Medvedev, que bateu o canadense Milos Raonic, também em sets diretos, por 6/4 e 7/6 (4).

Dominante no saibro de Paris, onde já conquistou 13 Roland Garros, Nadal não leva a mesma sorte na quadra dura. O espanhol segue sem conquistar o Masters 1000 da capital francesa. Ao lado de Miami, são os únicos jamais vencidos pelo atual número dois do mundo.

Logo no terceiro game da partida, Zverev já mostrou a que veio. O jovem de 23 anos quebrou o serviço de Nadal sem ceder pontos. Após a quebra, mostrou muita maturidade para confirmar os serviços e fechar a parcial em 6/4. O espanhol sequer teve um break point em todo o primeiro set.

O cenário parecia o mesmo no segundo set. Novamente no terceiro game, Zverev quebrou o serviço de Nadal e caminhava a passos largos para a final em Paris. Mas o multicampeão de Roland Garros venderia caro a derrota.

Depois de salvar quatro break points quando perdia por 2/4, o espanhol foi com tudo para o game seguinte e devolveu a quebra. O equilíbrio permaneceu até o 11º game, quando Zverev foi letal ao aproveitar uma brecha no saque de Nadal e se aproximar da vitória, confirmada com parcial de 7/5. Esta foi a primeira vez que o alemão bateu o oponente em um torneio de Masters 1000, após derrotas em Indian Wells (2016), Monte Carlo (2017) e Roma (2018).