Luiza Ambiel e Solange Gomes brigam feio e rompem a amizade pelo WhatsApp

07/11/2020 | 15:11



Parece que o clima entre duas ex-banheira do Gugu acabou esquentando. Segundo informações publicadas pelo Extra, Luiza Ambiel e Solange Gomes brigaram feio e chegaram até romper a amizade que haviam reatado lá no passado.

E as duas mostraram que são mais gente como a gente do que você pode imaginar e acabaram fazendo todo esse auê através de áudios no WhatsApp. Tudo começou depois que Solange enviou uma mensagem para a ex- A Fazenda 12 e simplesmente foi ignorada pela então amiga que acabou respondendo que estava extremamente ocupada e a mandou procurar pela sua assessora.

Obviamente que Solange não gostou do tratamento e as duas começaram uma grande discussão! Segundo o jornal, Solange jogou na cara que Luiza a procurou ano passado quando estava divulgando sua biografia e que foi bastante receptiva, e que inclusive, fez campanha para a amiga enquanto ela estava confinada em A Fazenda 12.

Você estava totalmente esquecida, ninguém falava com você, mas fui a São Paulo fazer a matéria com a maior educação. Agora, você parece que está ficando maluca. Você mandar eu falar com a assessora porque está sem tempo? Tá maluca?, comentou Solange indignada durante o áudio que foi vazado.

Ambiel não deixou barato e rebateu:

Você precisa ter respeito com as pessoas. Pensa antes de falar as coisas. Não é à toa que as pessoas falam para eu me afastar de você por causa do seu jeito. Só que você, de novo, me faltou com respeito. Você é uma pessoa que não cuida da amizade, não pensa em falar as coisas para as pessoas. Vem falar que eu estava esquecida. Esqueceu que eu estava com o canal no YouTube bombando? Por que você foi no meu canal? Preguiça! Mas, enfim, não vou guardar ressentimentos. No momento, tudo que eu não preciso é isso!

E depois dessa grande discussão, Gomes então resolveu abrir o coração e falar com Leo Dias, do Metrópoles, e revelou que sua intenção não era que o fato se tornasse realmente público.

Estou bem chateada com isso porque era algo que eu não queria que acontecesse. Foi uma situação desagradável. Nos reaproximamos ano passado, justamente quando eu tinha acabado de lançar meu livro e fui super receptiva com ela. A gente ficou muito amiga e acreditei muito nessa amizade!

Solange que não tem muitas papas nas línguas aproveitou para desabafar de vez com o jornalista e confessou até que Luiza Ambiel tinha ciúmes dela.

Ela chegou a confessar em alguns momentos que tinha ciúmes de mim com o lance da banheira, né!? Porque entrei no lugar dela depois que houve uma briga. Com isso, foram procurar outra pessoa e fui escolhida. Até achei que ela já tivesse superado.

Mas apesar da situação não estar nada agradável entre as duas ex-musas da banheira do Gugu, Solange mostrou que realmente estava de peito aberto para encarar os problemas de personalidade da amiga e que estava verdadeiramente torcendo por ela no reality da Record.

Além disso, percebi que quando ela assinou os contratos com a Record, começou a se esquivar de mim. Fiquei feliz que ela foi para A Fazenda. Até mesmo quando ela saiu, conversamos. Apenas mandei uma mensagem como amiga falando que minha vizinha cantou a música do Raça Negra e ela respondeu uma coisa nada a ver, que tinha contrato com a Record. Aí eu falei: não entendi! Não podia ser vazado porque não é bom para mim nem para ela. Fiquei até envergonhada!

Parece que essa história ainda vai render mais e mais, hein!?