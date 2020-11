07/11/2020 | 15:11



Lima Duarte comemorou o aniversário do neto mais novo, Bento, em um sítio em Indaiatuba, no interior de São Paulo. Na última sexta-feira, dia 6, o ator publicou algumas fotos ao lado da criança e escreveu:

O amor está na simplicidade dos momentos. Hoje, meu netinho mais novo completa mais um ano de vida! Que possamos vivenciar juntos todas as belezas que a vida proporciona. Que você seja muito feliz, que continue com essa pureza no olhar e com esse sorriso lindo que encanta todos aos seu redor. Parabéns, Bento!

Segundo o jornal Extra, Bento completou quatro anos de idade.