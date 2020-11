Candidatos à presidência da Câmara, Ribeiro e Marcos Pereira parabenizam Biden

07/11/2020 | 14:45



Potenciais candidatos à presidência da Câmara dos Deputados para os próximos dois anos, Aguinaldo Ribeiro (PP-PB) e Marcos Pereira (Republicanos-SP) já parabenizaram Joe Biden pela vitória eleição presidencial dos Estados Unidos no Twitter.

"Que o presidente eleito Joe Biden tenha a força e a serenidade necessárias para restabelecer a ordem democrática e pacífica!", publicou Aguinaldo Ribeiro no Twitter, em português e inglês.

Ribeiro citou a mensagem do atual presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), que considerou na rede social que a vitória do Biden restaura os valores da democracia verdadeiramente liberal.

Marcos Pereira também usou o Twitter para parabenizar Joe Biden. "Faço votos de que seu mandato seja frutífero e benéfico para todos. A beleza da democracia está na alternância do poder!", publicou.

Diversos deputados de partidos da esquerda também usaram a rede social para comemorar a vitória de Biden nos EUA.

O líder do PDT na Câmara, André Figueiredo (CE) disse torcer por um bom governo do democrata.

O líder do PSB, Alessandro Molon (RJ), considerou a derrota de Donald Trump com uma "vitória do planeta" e pediu que a oposição brasileira se una "deixando de lado vaidades", a exemplo do que ocorreu nos EUA.

Já parlamentares de partidos de direita têm evitado publicar nas redes sociais.

O democrata Joe Biden venceu a corrida presidencial na Pensilvânia e conquistou a Casa Branca, segundo projeções da CNN. Com 95% dos votos estimados no estado apurados, Biden tem 49,6% e Donald Trump, 49,1%. O estado garante 20 delegados ao democrata, que assim soma 273 votos no correio eleitoral. Para se chegar à presidência dos EUA, são necessários 270 votos.