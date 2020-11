07/11/2020 | 14:10



Sthefany Brito deu à luz Enrico no última segunda-feira, dia 2. O pequeno é o primeiro filho da atriz ao lado de Igor Raschkovsky.

Na última sexta-feira, dia 6, Sthefany resolveu publicar uma foto no Instagram do filho e compartilhou uma escolha de roupa bem divertida: uma calça com um cachorrinho bordado no bumbum! Na legenda da foto, a atriz escreveu:

Eu ficaria aqui nesse abracinho pela resto da minha vida...

E ainda incluiu uma hashtag que dizia:

Lookinho da primeira sexta-feira fora do forninho.