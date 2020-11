Cuca passa mal antes do treino do Santos e exames confirmam infecção por covid-19

07/11/2020 | 14:03



O técnico Cuca passou mal antes dos trabalhos deste sábado pela manhã no Santos e, encaminhado ao hospital, foi diagnosticado com a covid-19. O treinador passa bem, mas ficará em isolamento.

O Santos informou que o treinador sentiu um mal-estar e dor de cabeça antes de comandar o último treino para o confronto com o Red Bull Bragantino, neste domingo, fora de casa.

O comandante foi encaminhado para o hospital Beneficência Portuguesa, em Santos, onde foram realizados exames clínicos, tomografia, e um novo teste de coronavírus.

"Cuca testou positivo para covid-19. O quadro dele é estável, mas por precaução, o técnico será encaminhado para o hospital Sírio Libanês, em São Paulo. O comandante ficará em observação e isolamento", informou o clube, já prestando solidariedade. "Desejamos força ao Professor Cuca neste momento."

Cuca já apresentou problemas cardíacos recentemente e, por isso, foi encaminhado para o hospital paulista para acompanhamento especializado.

Sem Cuca no comando, o Santos tentará apagar a má impressão deixada diante do Ceará na eliminação da Copa do Brasil. Só a vitória interessa em Bragança Paulista para o time buscar as primeiras posições.