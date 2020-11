Marinha envia 3 navios, 1 aeronave e 40 fuzileiros para ajuda a ações no Amapá

07/11/2020 | 13:31



A Marinha do Brasil informou há pouco que mobilizou três navios, uma aeronave e 40 fuzileiros navais para apoiar ações no Amapá para amenizar os impactos da falta de energia no Estado. Diversas regiões enfrentam desabastecimento de itens básicos, como água potável.

Mais cedo, o Ministério de Minas e Energia informou que Macapá voltou a receber energia elétrica após ter sido reconectada ao Sistema Interligado Nacional (SIN) durante a madrugada. De acordo com a pasta, a religação do fornecimento de eletricidade está sendo feita de forma escalonada, e a capital do Amapá já estaria recebendo mais de terço da carga usual. O atendimento aos bairros ocorre de forma escalonada em regime de racionamento.

Um incêndio na subestação Macapá ocorrido na noite de terça-feira, 3, levou ao desligamento automático da linha de transmissão Laranjal/Macapá e das usinas hidrelétricas de Coaracy Nunes e Ferreira Gomes. O fogo tomou conta da subestação e interrompeu cerca de 250 MW de carga elétrica. Ao todo, 14 dos 16 municípios do Estado ficaram sem energia.