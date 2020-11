Tatá Werneck posta foto de prédio com um banner enorme seu e comenta: Um dia saberei o porque

07/11/2020 | 13:10



Tatá Werneck voltou com tudo na nova temporada do Lady Night, entrevistando Xuxa e Luciano Huck. Mas fora do programa, ela também diverte seus seguidores nas redes sociais!

Na tarde da última sexta-feira, dia 6, a apresentadora brincou com uma foto inusitada registrada pela atriz Marina Moschen. Na imagem, um banner em tamanho real de Tatá aparece na janela de um prédio!

Um dia saberei porque alguém tem um banner meu na janela, escreveu ela em seu Instagram.

Outros famosos comentaram a publicação engraçada. A atriz Carla Salle disse que já viu o tal banner no prédio em questão. Já o humorista Caito Mainier, humorista do Choque de Cultura e um dos redatores do Lady Night, avisou que o banner de Tatá está no escritório de uma produtora, localizada no bairro de Pinheiros, em São Paulo.