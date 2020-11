BK Brasil: Conselho aprova oferta primária que pode chegar a R$ 504,6 milhões

07/11/2020 | 11:23



O BK Brasil, operador dos restaurantes Burger King e Popeye's no Brasil, decidiu fazer uma oferta pública de ações para um grupo restrito de investidores, que pode chegar a R$ 504,6 milhões, de acordo com comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) na noite de sexta-feira.

A empresa informa no comunicado que seu Conselho de Administração, em reunião ontem, aprovou a realização de oferta pública de distribuição primária com esforços restritos de colocação de, inicialmente, 35 milhões de ações ordinárias (ON).

A oferta restrita será coordenada pelo Itaú BBA e pelo Santander. No comunicado, a empresa explicou que, com base na cotação do fechamento das ações no pregão de ontem, o montante total da oferta seria de R$ 373,8 milhões, sem considerar as ações adicionais. Incluindo estas últimas, a oferta pode chegar a R$ 504,6 milhões.