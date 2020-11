Em A Fazenda 12, Mariano faz piada com ex de Jake, Henri Castelli, e irrita a peoa!

07/11/2020 | 11:10



Sexta-feira é dia de festa em A Fazenda 12! O tema do último dia 6 foi Street, mas quem roubou a cena mesmo foram os casais do reality. Com exceção de Raíssa e Lucas, que causaram com uma brincadeira de água e se beijaram muito, o clima pesou entre as outros relacionamentos.

O primeiro desentendimento foi entre Tays e Biel, depois que a peoa pediu para que o rapaz fosse mais romântico. O funkeiro então reclamou com Lucas e Lipe sobre como Jake e Mariano interferem o tempo todo em seu relacionamento com Tays:

- Tão f**endo a minha vida, velho. Fico triste porque a Tays não quer ouvir essas coisas. Elas ficam botando coisa na cabeça dela, e ela fica: e aí, você tá apaixonado? Eu falo: eu tô gostando de você.

A briga entre os dois rendeu comentários entre os outros participantes. Mariano, por exemplo, opinou sobre relacionamentos de reality:

- Se lá fora, as coisas juntarem e forem, aí beleza. Agora casal que se jura amor eterno aqui dentro, não acredito. Lá fora é outra coisa. Minha rotina, sua rotina e tal.

O papo foi se estendendo e chegando no assunto do ex namorado de Jake fora da casa, o ator Henri Castelli:

- Rapaz, ela namorava o Henri. Acabou com o cara mais bonito. Você me zoou, tenho que correr um pouquinho para chegar, comentou Mariano. A Miss não gostou nada da brincadeira e pediu para o cantor parar com os comentários sobre seu ex:

- Faça um favor para a gente, por favor. Não faça mais essa brincadeira. Se eu quisesse ficar com ele, não teria terminado. Gosto de você. Você já me fez me sentir muito mais amada em dois meses do que do tempo que conheci ele. Tem muita coisa por trás e lá fora a gente conversa. Agora, é ridículo comparar uma pessoa com a outra. Se beleza fosse tudo, eu já estaria casada, grávida e com três filhos. Mas eu me importo com quem me faz feliz. Não tô atrás de status, tô atrás de felicidade. Se você não me fazer feliz, eu saio. Assim como eu falei com ele.