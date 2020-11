Com público no ginásio, Praia vence Flamengo e fatura o tri da Supercopa de Vôlei

07/11/2020 | 00:26



Na segunda decisão entre os times em uma semana, o resultado foi o mesmo: vitória e título do Dentil Praia Clube. Na noite desta sexta-feira, a equipe de Uberlândia foi campeão da Supercopa Feminina de Vôlei ao derrotar o Sesc RJ Flamengo por 3 sets a 1, com parciais de 25/16, 23/25, 25/21 e 25/18.

A partida foi disputada em Campo Grande (MS), no ginásio Guanandizão, e com a presença de 600 torcedores, algo que não acontecia no vôlei feminino nacional desde o início da pandemia do coronavírus. E isso se tornou possível graças a um protocolo de biossegurança adotado na capital do Mato Grosso do Sul.

Na semana passada, o Guanandizão foi reinaugurado na disputa masculina, com o EMS Taubaté Funvic fazendo 3 a 2 no Sada Cruzeiro, com convidados ocupando 10% dos assentos do ginásio, que possui capacidade para 6.074 torcedores, o que se repetiu nesta sexta.

O público precisava respeitar diversas normas, como uso de máscaras, higienização das mãos por meio de álcool em gel 70% e manutenção do distanciamento, o que incluía até mesmo as pessoas de uma mesma família e grupoS de amigos, que não puderam permanecer juntos. Além disso, as lanchonetes e bares do ginásio estavam fechadas

O JOGO - Na semana passada, a vitória do Praia, na decisão do Super 8, em Saquarema (RJ), em uma "bolha" preparada pela CBV em seu CT, havia sido por 3 a 0. Dessa vez, o Flamengo ofereceu um pouco mais de resistência, mas o time dirigido por Paulo Coco voltou a ser campeão.

Essa foi a terceira vez consecutiva que o Praia conquistou o título da Supercopa. E o único outro time a vencer a competição foi exatamente o projeto do Sesc-RJ, que recentemente se juntou ao Flamengo.

No início da partida desta sexta, o time carioca pareceu sentir as ausências de Camila Gomez e Ana Cristina. O Praia liderou o placar durante quase todo o tempo, chegou a abrir 16/10 e fechou a primeira parcial em 25/16 aproveitando um toque de Mika na rede.

Só que o Flamengo reagiu no segundo set após voltar com Gabiru como titular e contando com atuação inspirada de Amanda. Chegou a abrir 11/5, mas permitiu a reação do Praia, que igualou o placar em 17/17. Porém, com dois ataques de Lorenne, fechou a parcial em 25/23, igualando o jogo em 1 a 1.

A terceira parcial foi a que teve menos oscilação dos times, embora o Praia tenha chegado a abrir 14/10. E a fechou em 25/21 com um bloqueio de Ramirez parando ataque de Amanda.

O quarto set teve muita luta do Flamengo, mas superioridade do Praia, que logo abriu 4/1, mas viu o time carioca igualar o placar em 10/10. Mas depois a equipe de Uberlândia deslanchou, fez 21/14 e fechou a parcial em 25/18 e o jogo em 3 a 1 com um ataque de Carol.

Agora, então, os times se concentram na Superliga, com estreia marcada para terça-feira. O Praia vai visitar o São José dos Pinhais/Aiel, enquanto o Flamengo receberá o Brasília Vôlei.