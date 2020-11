São Caetano recebe o Tubarão no Anacleto Campanella em busca de segunda vitória no torneio

Luís Felipe Soares



06/11/2020 | 23:59



Apesar de contar com chances remotas de classificação para a próxima fase da Série D do Campeonato Brasileiro, o São Caetano espera encontrar com o segundo resultado positivo. Hoje, o time recebe o Tubarão, no Estádio Anacleto Campanella, pelo Grupo 8.

O Azulão está em oitavo e último lugar, com 5 pontos, o mesmo número do adversário, que aparece na sétima posição por causa do melhor saldo de gols. No primeiro turno, os catarinenses venceram por 3 a 0, em seu único triunfo até aqui.

BASTIDORES

O caos administrativo do São Caetano promete estar terminando. Segundo o presidente Nairo Ferreira de Souza, as negociações com um novo grupo de investidores estão adiantadas.

Jogadores, integrantes da comissão técnicas e funcionários gerais do clube reclamam da falta de salários há meses, além de outras dívidas. A diretoria havia prometido pagamento referente ao mês de setembro até terça-feira, mas não aconteceu. Os futuros ‘chefes’ devem finalizar esse repasse até segunda-feira.