EC São Bernardo joga contra o Comercial de olho na final da Série A-3 e pelo acesso

Luís Felipe Soares



06/11/2020 | 23:59



Hoje, o EC São Bernardo entra em campo para o jogo mais importante da temporada. A equipe chama a atenção dentro da Série A-3 do Campeonato Paulista desde o começo da competição por causa dos bons resultados e todos estão de olho no futuro. Em casa, no Estádio 1° de Maio, recebe o Comercial, às 15h, pelo segundo jogo das semifinais da competição, com a ida à decisão podendo levar o Cachorrão para a Série A-2 do ano que vem.

A última vez que o time disputou a competição acima foi em 1989. A possibilidade de o projeto do clube se concretizar é grande, principalmente depois do placar do primeiro jogo contra o Comercial ter sido uma vitória por 3 a 1, fazendo com que possa perder por até um gol para confirmar as classificações. Caso os visitantes vençam por dois gols de diferença, a decisão vai para os pênaltis.

O restrospecto do EC São Bernardo dentro da Série A-3 é ótimo. Na classificação geral, está na liderança isolada, com 39 pontos. Dependendo do resultado entre Noroeste e Velo Clube, tem boas chances de poder decidir o título em seus domínios caso o avanço ocorra. A invencibilidade de 11 partidas consecutivas também conta a favor. O técnico Renato Peixe terá força total para o compromisso.

“Nosso time vai continuar focado e treinando forte. Não temos que fazer nada de diferente do que estamos realizando no campeonato. Temos a vantagem, mas ainda faltam mais 90 minutos para a gente conseguir o objetivo principal. O planejamento foi esse e seguimos em busca”, afirma o lateral-esquerdo Iago.

Segundo o goleiro Mauricio, o ótimo momento pode ser um diferencial, mas é preciso manter a atenção em campo. "Tivemos um ano diferente por conta da pandemia, mas não deixamos que os nossos objetivos se perdessem. Temos que ter muita responsabilidade agora para conseguir esse acesso porque do outro lado também tem gente querendo”, diz o jogador de 43 anos, ressaltando a experiência do grupo. “O adversário tem qualidade e fez boa campanha, mas temos muitos atletas experientes, que assimilam bem o que a comissão técnica passa. Já aprendemos com a fase anterior e tenho certeza que vamos desempenhar da forma que estamos treinando.”

No outro lado da chave das semifinais, Velo Clube e Noroeste empataram em 0 a 0 o primeiro jogo. A segunda partida entre as equipes também ocorre hoje, em Bauru (mando do Noroeste), às 17h30.