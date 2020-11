Abalo em campanhas no Grande ABC

Raphael Rocha



07/11/2020 | 00:35



O resultado da pesquisa Diário/Ibope, divulgada na quinta-feira, caiu como uma bomba em diversas campanhas na região, mas, em especial, em três delas: a de Ailton Lima (PSB), de Santo André; de Adler Kiko Teixeira (PSDB), em Ribeirão Pires; e de Marilza de Oliveira (PSD), em Rio Grande da Serra. Ailton aparece muito distante do protagonismo que teve em 2016 – ele aguardava estar mais bem posicionado. Kiko, prefeito em busca da reeleição, vislumbrava estar em cenário mais embolado com o ex-prefeito Clóvis Volpi (PL), mas o que se apresenta é Volpi bem à frente. Vice-prefeita e escolhida pelo prefeito Gabriel Maranhão (Cidadania) para a sucessão em Rio Grande, Marilza não só vê o ex-vereador Claudinho da Geladeira (Podemos) desgarrar como está em empate técnico – quase numérico – com o vereador Akira Auriani (PSB), que está em seu primeiro mandato. Existe o temor, nessas campanhas, de que figuras comecem a abandonar o projeto eleitoral antes do fim em busca de lugar junto aos políticos que tendem a vencer o pleito.

Análise

O Psol, que na Capital tem chances de ir ao segundo turno com Guilherme Boulos, registrou desempenho favorável somente em Santo André. Nos demais municípios, o partido segue com dificuldade de agradar o eleitor. Embora encontre resistência de levar a disputa em Santo André para o segundo turno, Bruno Daniel (Psol) atingiu a casa dos dois dígitos – teve 11% das intenções de voto válido. No restante, prefeituráveis da sigla alcançaram, no máximo, 3% (caso de Horácio Neto, em São Caetano).

Legado

Com governo considerado ruim ou péssimo por 60% dos entrevistados na pesquisa Diário/Ibope, o prefeito de Diadema, Lauro Michels (PV), tem saído em defesa de seu legado nas redes sociais. Ontem, por exemplo, foi para a frente do Poupatempo, unidade do governo do Estado que abriu durante sua gestão.

Alta

O prefeito de Rio Grande da Serra e presidente do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC, Gabriel Maranhão (Cidadania), recebeu alta hospitalar na manhã de ontem. Ele estava internado na UTI desde terça-feira, com diagnóstico de Covid-19.

Votos divulgados

O TSE (Tribunal Superior Eleitoral) informou que vai mudar a forma de divulgação dos votos dados a candidatos sub judice e que aguardam recursos de suas candidaturas. Antes, os votos dados a esses políticos não eram divulgados. Agora, as adesões serão externadas. “Embora a votação seja visualizada junto com a dos demais candidatos, haverá marcação deixando claro que os votos do candidato ainda não são considerados válidos”, diz o tribunal.