Cruzeiro vence mais uma com Felipão e se afasta da zona da degola Série B

06/11/2020 | 21:27



O técnico Felipão segue liderando o Cruzeiro em campanha de reabilitação na Série B do Campeonato Brasileiro. Nesta sexta-feira, o time mineiro bateu o Botafogo-SP por 1 a 0 no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, pela 20.ª rodada.

Com a vitória, o Cruzeiro chegou aos 23 pontos, ocupando a 13.ª colocação e se afastando da zona do rebaixamento. Desde a chegada de Felipão, a equipe conquistou 10 de 12 pontos possíveis, com três vitórias e um empate.

Já o Botafogo se complica na luta contra a degola e segue estacionado nos 18 pontos, ocupando a penúltima colocação, acima apenas do lanterna Oeste, isolado na última posição com sete pontos. Vitória, com 21, e Figueirense, com 19, completam a zona da degola.

O Cruzeiro foi melhor na primeira etapa e dominou a posse de bola, mas não conseguia criar muitas chances claras de gol. Na melhor delas, Marcelo Moreno cabeceou dentro da área e obrigou o goleiro Darley a praticar bela defesa.

O Botafogo se limitava a sair em contra-ataques, mas também tinha dificuldade na articulação de jogadas. Os únicos momentos em que o goleiro Fábio foi exigido foram em chutes de fora da área ou em bolas levantadas para a área.

Na segunda etapa, o jogo seguia da mesma maneira, mas o Cruzeiro conseguiu abrir o placar aos 25 minutos. Raúl Cáceres foi ao fundo e cruzou da direita. A bola passou por Moreno, que não alcançou, mas sobrou para o atacante Airton, que tocou de cabeça. A bola entrou no canto, perto da trave e entrou apesar do esforço de Darley para impedir o gol.

Após o gol, o Botafogo tentou reagir, mas o Cruzeiro soube esfriar o jogo e administrar a vantagem para garantir a importante vitória fora de casa. Ao final do jogo, Felipão, usando máscara, entrou no campo e cumprimentou todos os jogadores.

O Cruzeiro volta a campo na próxima segunda-feira, quando recebe o Guarani, no Mineirão, pela 21ª rodada da Série B. Na terça, o Botafogo encara o Confiança no estádio Batistão, em Aracaju.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO-SP 0 X 1 CRUZEIRO

BOTAFOGO-SP - Darley; Valdemir (Matheus Alessandro), Robson, Jordan e Martineli (Guilherme Romão); Edson Júnior (Jonata Machado), Elicarlos e Bady (Matheus Anjos); Ronald, Judivan (Wellington Tanque) e Jeferson. Técnico: Claudinei Oliveira.

CRUZEIRO - Fábio; Raúl Cáceres, Cacá, Manoel e Patrick; Ramon, Jadsom Silva e Machado (Claudinho) (Adriano); William Pottker (Welinton), Marcelo Moreno (Sassá) e Airton. Técnico: Luiz Felipe Scolari.

GOL - Airton, aos 25 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (RN).

CARTÕES AMARELOS - Robson (Botafogo-SP); Fábio, Patrick, William Pottker e Marcelo Moreno (Cruzeiro).

RENDA E PÚBLICO - Jogo com portões fechados.

LOCAL - Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP).