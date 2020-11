Convocação da Venezuela vai desfalcar Santos, Atlético-MG e Bragantino

06/11/2020 | 19:50



O meia Otero (Corinthians), os pontas Savarino (Atlético-MG) e Soteldo (Santos) e o atacante Hurtado (Bragantino) estão na lista do técnico José Peseiro, divulgada, nesta sexta-feira, para os jogos da seleção da Venezuela pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2022 no Catar, frente a Brasil e Chile.

A partida contra a seleção brasileira será no Morumbi, dia 13, às 21h30 (horário de Brasília). Já o duelo com o Chile está previsto para o dia 17, em Caracas, às 18h30. Os venezuelanos foram derrotados nas duas primeiras partidas das Eliminatórias: 3 a 0 para a Colômbia e 1 a 0 para o Paraguai. Junto com a Bolívia, são as únicas seleções que ainda não pontuaram.

Os quatro jogadores que atuam no Brasil não poderão servir suas equipes nos jogos da 21ª rodada do Brasileiro. Otero ficaria de fora do confronto do Corinthians com o Atlético-MG de qualquer forma, pois está emprestado à equipe paulista.

Entre os 30 convocados, uma novidade na relação é o retorno do experiente artilheiro José Salomón Rondón, de 31 anos, que não participou dos dois primeiros jogos por não ter sido liberado pelo Dalian Pro, da China, sua equipe desde o ano passado. Como o time foi eliminado do Campeonato Chinês, o atacante pôde ser chamado.

Confira a lista dos convocados da seleção da Venezuela:

Goleiros: Joel Graterol (América de Cali-COL), José Contreras (Táchira) e Wuilker Faríñez (Lens-FRA).

Zagueiros: Alexander González (Dinamo-ROM) Jean Franco Fuentes (La Guaira), Jhon Chancellor (Brescia-ITA), Luis Mago (Universidad de Chile-CHI), Oscar Conde (Puerto Cabello), Roberto Rosales (Leganés-ESP), Rolf Feltscher (Los Angeles Galaxy-EUA), Wilker Ángel (Ajmat Groszny-RUS) e Yordan Osorio (Parma-ITA).

Meio-campistas: Tomás Rincón (Torino-ITA), Yangel Herrera (Granada-ESP), Bernaldo Manzano(Bucaramanga-COL), Junior Moreno (DC United-EUA), Christian Larotonda (Metropolitanos), Anderson

Contreras (Caracas), Cristian Cásseres (New York Red Bull-EUA), Jefferson Savarino (Atlético Mineiro-BRA), Cristhian Rivas (Estudiantes de Mérida), Jhon Murillo (Tondela-POR), Juan Pablo Añor (Al-Ain-Arábia Saudita), Rómulo Otero (Corinthians-BRA) e Yeferson Soteldo (Santos-BRA).

Atacantes: Fernando Aristiguieta (Mazatlán-MEX), Darwin Machís (Granada-ESP), Jan Carlos Hurtado (Bragantino-BRA), Salomón Rondón (Dalian Pro-CH) e Sergio Córdova (Arminia Bielefeld-ALE).