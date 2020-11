Moody's reafirma rating da Itália em Baa3, com perspectiva estável

06/11/2020 | 19:11



A Moody's reafirmou o rating da Itália em Baa3, com perspectiva estável. A agência diz que o crescimento continuará a ser um "desafio no médio prazo" para o país, mas a economia italiana deve se recuperar do auge do impacto da covid-19, no primeiro semestre de 2020.

Altas taxas de contágio, contudo, podem retardar a recuperação para 2021, porém a política monetária relaxada do Banco Central Europeu (BCE) e fundos de recuperação da União Europeia fornecem apoio importante para a economia local nos próximos anos, avalia a agência em comunicado.

O endividamento da Itália cresceu de modo substancial neste ano e seguirá "muito alto por muitos anos", projeta a Moody's, o que é um freio importante para o rating.

A agência espera, ainda assim, uma recuperação do crescimento, somada à natureza temporária de muitas medidas emergenciais deste ano, o que permitirá que o déficit orçamentário recue ao longo dos próximos anos.

Sobre os bancos, a Moody's comenta que os empréstimos bancários continuam a se expandir no país, em contraste claro com o auge da crise financeira global da década passada e da crise da dívida da zona do euro, o que a agência afirma ser importante em uma nação como a Itália, com "forte predominância de empréstimos bancários".