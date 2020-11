Fitch reafirma rating AAA da Alemanha, com perspectiva estável

06/11/2020 | 18:20



A Fitch reafirmou o rating da Alemanha em AAA, com perspectiva estável. A agência afirma em comunicado nesta sexta-feira que o país tem uma economia diversificada, com um histórico de finanças públicas sólidas, as quais têm permitido uma resposta política "robusta" ao choque da pandemia.

A posição da Alemanha como emissor primário de referência da zona do euro e a política monetária muito relaxada do Banco Central Europeu (BCE) garantem uma flexibilidade "significativa" de financiamento ao país, enquanto o superávit em conta corrente estrutural atual apoia sua posição de credor externo líquido.

Para a Fitch, as duas ondas da pandemia da covid-19 representam um "impacto substancial" para a economia alemã e sua posição fiscal.

O Produto Interno Bruto (PIB) alemão deve encolher 5,7% em 2020, com avanço de 4,8% em 2021 e alta de 3,2% em 2022, segundo as projeções mais recentes da agência.

A Fitch acredita que as medidas de restrição em vigor desde 2 de novembro, diante da nova onda do vírus no país, devem ter um impacto econômico menor do que a primeira onda da pandemia.