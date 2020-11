5 destinos nos arredores de Brasília para conhecer de carro

Redação

Do Rota de Férias



06/11/2020 | 18:18



Nos arredores de Brasília há uma série de destinos que valem a visita. As opções vão desde locais que proporcionam contato direto com a natureza, como a Chapada dos Veadeiros, até cidades históricas, a exemplo de Pirenópolis.

O B Hotel, um dos hotéis mais descolados de Brasília, separou cinco sugestões de destinos próximos à capital que eles costumam sugerir para os hóspedes. Todos eles podem ser visitados de carro no esquema bate-volta, mas também são indicados para uma estadia mais longa.

5 destinos nos arredores de Brasília

Chapada dos Veadeiros

Divulgação – B Hotel Chapada-dos-Veadeiros

Pouco menos de 2h30min de estrada separam Brasília de um dos parques mais lindos do Brasil, com cachoeiras de águas claras, riachos, trilhas pela mata e cânions. São cerca de 655 km² de natureza em seu mais puro estado. A biodiversidade local é tão ampla que alçou o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros ao título de Patrimônio Mundial da UNESCO. Uma vez na região, não deixe de visitar o Vale da Lua e a Cachoeira de Santa Bárbara.

Pirenópolis

Divulgação – B Hotel Tradicional Igreja de Pirenópolis

A vida parece passar devagar em Pirenópolis. Conhecida como Cidade do Rio das Almas no passado, a região foi declarada em 1988 como Patrimônio Histórico Nacional pelo excelente estado de conservação de seu casario colonial, datado do século 18, e de suas igrejas. Cerca de 140 km separam Brasília do destino. Destaque para a Serra dos Pirenéus, que conta com uma série de cachoeiras, e para os festivais que animam a cidade ao longo do ano.

Poço Azul

Divulgação – B Hotel Poço Azul

O Poço Azul é uma das cachoeiras mais famosas do Distrito Federal. Apenas 60 km de distância separam Brasília da formação natural, que conta com águas rasas, ideias para banho. A Chapada da Contagem, local onde está situado o Poço Azul, conta ainda com outras sete cachoeiras e uma grande quantidade de quedas d’água e poços.

Caldas Novas

Divulgação – B Hotel Caldas Novas

O maior manancial hidrotermal do mundo também fica nos arredores de Brasília. Menos de 300 quilômetros de distância separam a capital federal de um oásis de tranquilidade e relaxamento com águas com propriedades terapêuticas. Além dos já famosos hotéis termais, como os da vizinha Rio Quente, Caldas Novas oferece atrativos interessantes, como a Lagoa Pirapitinga, justamente onde estão situadas as nascentes com as temperaturas mais altas. Destaque para o Poço do Ovo, com águas que podem chegar a 57ºC.

Paraíso na Terra

Divulgação – B Hotel Templo Ecumênico, em Paraíso na Terra

O nome já diz tudo. Repleto de cachoeiras, quedas d’água e trilhas com vegetação típica do cerrado, Paraíso na Terra fica a apenas 60 km de Brasília, no Instituto Teosófico de Brasília, em meio a uma área de proteção ambiental. São aproximadamente 20 cachoeiras que revelam cenários belíssimos. A mais famosa delas é conhecida como Mumunhas. Ao longo de toda a propriedade há também uma série de “templos”, que apresentam similaridade com a arquitetura grega, como o Templo Ecuménico, um dos mais procurados pelos fotógrafos de plantão.