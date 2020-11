Indicado por Sá Pinto, Jadson, zagueiro do Portimonense, reforça o time do Vasco

06/11/2020 | 17:58



O zagueiro Jadson, do Portimonense, de Portugal, é o novo reforço do Vasco. O jogador, de 29 anos, que estava no futebol português desde 2015, chega neste fim de semana ao Rio e seu contrato é por empréstimo até o fim do Brasileirão, pois tem um pré-contrato assinado com o Al-Ittihad da Arábia Saudita.

"Depois de cinco anos vestindo esta camisola (camisa), chegou a hora de me despedir. Vivemos coisas incríveis juntos. Era um sonho jogar na Europa e virou uma vida. Construí amigos, histórias e uma família. Vivi muitas vitórias, aprendi e evoluí. Até a braçadeira de capitão tive a honra de envergar", escreveu Jadson nas redes sociais.

Jadson, que se despediu dos companheiros de Portimonense nesta sexta-feira, é indicação de Ricardo Sá Pinto, que o conhece desde os tempos em que comandava a equipe do Braga.

Com 1,86 metro de altura, Jadson anotou 14 gols em 122 partidas pelo Portimonense, que conta com 20 jogadores brasileiros em seu elenco. O zagueiro era o capitão da equipe.

Jadson é o quarto reforço do Vasco para a sequência da temporada. Antes dele, chegaram o volante argentino Leonardo Gil, ex-Al Ittihad, da Arábia Saudita, o lateral-direito Léo Matos, ex-PAOK, da Grécia, e o atacante colombiano Gustavo Torres, ex-Atlético Nacional, da Colômbia.

O Vasco agiu rápido pois a janela de transferências internacionais se fecham na segunda-feira. O time está há oito rodadas sem vitória no Campeonato Brasileiro e ocupa a 16ª colocação, apenas uma acima da zona de rebaixamento. O time volta a campo, neste domingo, às 16 horas, para enfrentar o Palmeiras, em São Januário.