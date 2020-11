Mix agora é 'juro mais baixo e câmbio mais em cima, mesmo', reitera Guedes

06/11/2020 | 17:22



O ministro da Economia, Paulo Guedes, voltou a dizer que o mix da economia brasileira agora é "juro mais baixo e câmbio mais em cima, mesmo". Em live promovida pelo Itaú nesta sexta-feira, o ministro afirmou ainda que para quem "não é manipulador de câmbio", ou seja, mantém o regime flutuante, "não precisa de muita reserva".

As reservas internacionais hoje estão na casa dos US$ 355 milhões. Recentemente, o Tribunal de Contas da União (TCU) recomendou ao Banco Central avaliar o custo-benefício de manter as reservas.

Apesar da declaração, Guedes reforçou que ninguém quer "queimar reserva". "Queremos ser credor líquido", disse.

O ministro avaliou ainda que "provavelmente" o câmbio já teve seu overshooting.

Inflação

Em relação aos preços internos, Guedes disse que o "ajuste de preços relativos que está acontecendo" na esteira do aumento da demanda provocada pelo auxílio emergencial já vai se diluindo à medida que esses pagamentos vão "aterrissando".

O benefício será pago até 31 de dezembro de 2020.