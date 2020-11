Semana do Pequeno Empreendedor: evento online discute empreendedorismo no Brasil; veja como participar

Da Redação

Do 33Giga



06/11/2020 | 17:18



Entre os dias 9 e 13 de novembro, o Terra Empresas promove a Semana do Pequeno Empreendedor, evento online gratuito que tem como objetivo contribuir para o fortalecimento dos negócios de pequenos e médios negócios de empreendedores brasileiros. Com palestras de profissionais de diversas empresas do país, como Vivo Ads, Paypal, Social Base e Pipefy, a ideia é apresentar conteúdos inovadores que auxiliem os empresários a fazer melhorias e estabelecer seus territórios, com o intuito de tornar seus negócios mais estratégicos.

“Entendemos que muitos dos pequenos empresários brasileiros já conseguiram vencer os primeiros desafios de abrir seu negócio, mesmo em meio a pandemia”, explica Suzzy Cipriano, diretora do Terra e Vivo Ads. “Agora, precisam dar novos passos na sua jornada. O processo de digitalização é muito importante para empresas de qualquer porte e queremos estar ao lado dos empreendedores para colaborar com insights inovadores, potencializando resultados ao unir tecnologia e informação relevante.”

Com uma temática diferente a cada dia do evento, a Semana do Pequeno Empreendedor vai abordar sob diversos pontos de vista os seguintes temas: planejamento e gestão financeira, planejamento de marketing, vendas, gestão de pessoas e ferramentas de produtividade. Ao todo, serão mais de 18 horas de conteúdo inédito e gratuito.

As palestras acontecem entre os dias 9 e 13 de novembro, sempre a partir das 17h. Para participar, os interessados devem se inscrever na página do evento para receber as instruções de acesso. Confira aqui mais informações do evento e como se inscrever.