São Caetano anuncia contratação do meia-atacante João Gurgel, ex-jogador da Portuguesa

Do Diário do Grande ABC



06/11/2020 | 17:03



O São Caetano acertou nesta sexta-feira (6) a contratação do meia-atacante João Gurgel. Aos 24 anos, estava na Portuguesa e chega ao clube como reforço imediato para o restante da Série D do Campeonato Brasileiro e de futuras competições na próxima temporada.

"A expectativa aqui é muito grande. Uma honra vestir a camisa do São Caetano. Estou muito feliz com a oportunidade, pois cheguei para somar. Faltam poucos jogos para o final da primeira fase (da Série D), mas espero oferecer o meu melhor para ajudar este grupo", comentou o recém-chegado. que conta com experiência internacional por ter atuado em clubes de Portugal, casos de Vitória de Guimarães e Estoril, nas últimas temporadas.

Segundo ele, seu estilo de jogo é ofensivo e agressivo, pronto para ir para cima dos marcadores. "Sou um armador. Gosto de ficar bastante com a bola e criar oportunidades. Fazendo os gols ou com assistências, mas sempre partindo para cima dos adversários."

Ele está treinando com o grupo desde semana passada, com detalhes de contrato tendo demorado sua liberação. O técnico Fabinho Félix pode utilizá-lo no jogo deste sábado, às 18h, quando o time recebe o Tubarão (Santa Catarina), no Estádio Anacleto Campanella, em partida válida pelo Grupo 8.