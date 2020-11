Cleo compartilha vídeo no YouTube e revela que já foi alvo de piadas ao falar sobre sexualidade

06/11/2020 | 16:11



Cleo publicou em seu canal oficial no YouTube, na última quinta-feira, dia 5, um vídeo desabafando sobre todas as humilhações que já sofreu ao falar abertamente sofre a sua própria sexualidade. O vídeo intitulado Sexo não é muito longo e dentro dele, Cleo diz que sofreu muitas sanções por isso.

Eu sempre falei muito abertamente sobre a minha sexualidade e todo mundo sabe disso, todo mundo mesmo. Porque, para mim, isso não é um tabu e principalmente porque em alguns anos de carreira, com certeza, esse foi o assunto mais abordado em entrevistas, em fofocas

E ela não parou por aí e deu continuidade ao assunto e ainda comentou que a mulher livre de padrões acaba, mesmo que sem querer, chocando a sociedade.

Então... essa relação Cleo e sexo foi meio que se instaurando na mente das pessoas. E, particularmente, eu não via mal nenhum nisso, não vejo ainda. Mas o fato de uma mulher falar abertamente sobre sexo assusta. A mulher livre de padrões assusta a sociedade.

Infelizmente, na visão das pessoas as vezes o assunto acaba chegando como um ponto negativo, mas Cleo é tão livre, forte e verdadeira que não se intimida com esse problema.

Por mais que eu tratasse com muita naturalidade, para as pessoas esse meu comportamento era sempre negativo. Até mesmo as pessoas que estavam à minha volta que se diziam minhas amigas, usavam essa minha imagem para me diminuir, para me fazer mal, como seu eu estivesse fazendo algo errado. Essa pauta já foi usada para me humilhar publicamente, já fui alvo de piadas, de boato, de fofoca.

Mas Cleo tirou tudo isso de letra e ainda tira com muito sorriso no rosto e sem tabus!