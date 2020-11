Miley Cyrus confessa que não passou muito tempo chorando após seu divórcio de Liam Hemsworth

06/11/2020 | 16:10



Miley Cyrus participou do programa Skavlan, um talk show escandinavo, e abriu o coração sobre os momentos difíceis de sua vida. A cantora contou que seu lado emocional e racional brigam bastante, mas que ela tenta sempre se manter com os pés no chão.

- Eu tive grandes traumas nos últimos anos. Minha casa em Malibu pegou fogo e eu perdi a minha casa, passei por um divórcio, recentemente eu perdi a minha avó, que era muito próxima de mim... E, de uma certa forma, eu não passei muito tempo chorando por isso. E não é porque sou fria ou porque estava tentando evitar meus sentimentos, mas porque não iria mudar nada. Eu tentei continuar ativa nas coisas que posso controlar, de outra forma, você começa a se sentir presa.

Em sua reflexão, a artista afirmou que continuar trabalhando e se dedicando à sua vida é o que a ajuda a superar todos os obstáculos.

- Eu entendo as pessoas que se sentem sobrecarregadas com as experiências da vida, porque não é fácil. Mas você pode criar certas ferramentas para lidar com isso. A minha é seguir em frente. Por isso que eu digo que me curo através do movimento. Eu me curo viajando, conhecendo novas pessoas, da mesma forma que você acaba perdendo uma ou outra pessoa durante a sua vida.