Tatá Werneck compartilha vídeo de Clara Maria dando comida na boca de Rafael Vitti

06/11/2020 | 16:10



Tatá Werneck compartilhou com seus fãs e seguidores na última quinta-feira, dia 5, um vídeo de sua filha, Clara Maria, dando comida na boca do papai, Rafael Vitti. O papai decidiu colocar em sua timeline o vídeo e ainda e ainda escreveu na publicação:

Sobrou pra mim... o bagaço da laranja! Alguém mais come comida babada dos filhos? Aqui, se eu não aceito, é bronca. Mas eu aaaaamo quando ela divide comigo a comida dela. É nós, filha. Love you!

Os seguidores começaram a babar na fofura do vídeo do casal e no Twitter teve gente até querendo roubar a criança, na brincadeira é claro, da apresentadora por ela ser tão fofa.

Antes mesmo de compartilhar o vídeo fofo de Clara, a apresentadora postou uma foto da pequena e como uma belíssima mamãe coruja e babona, não mediu esforços para rasgar elogios para Clara Maria.

Meu Deus, obrigada! Obrigada por essa deusa! Me perdoem. Não consegui deixar de fazer legenda fofa. Ela me domina. Ela é minha vida! É minha deusa. Fraquejei. Não zoei. Não consegui. Ela venceu!

100% coruja, não é mesmo?