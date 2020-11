Família de Michael Jackson já lucrou mais de 11 bilhões de reais depois da morte do cantor,

06/11/2020 | 15:11



Morria em 2009 o maior e mais conhecido cantor pop, Michael Jackson, após uma overdose de medicamentos controlados. Na época foi divulgado que o astro morreu com dívida chegando aos 500 milhões de dólares, cerca de 2, 7 bilhões de reais.

O tempo passou e 11 anos depois, os três filhos de Michael: Paris, Michael Jr. e Prince Michael, e a mãe do cantor, Katherine, já tiveram mais de 2 bilhões de dólares, cerca de 11 bilhões de reais faturados, segundo o site The Blast.

De acordo com a página da internet, mesmo com a morte do cantor os seus negócios continuam lucrando muito principalmente na detenção de direitos do catálogo de músicas de Michael, mas também com relançamentos e shows em sua homenagem. Segundo os advogados da família, um trabalho de reconstrução da imagem do astro também foi feita e, obviamente, ajudou muito para entrar ainda mais dinheiro na conta da família toda.