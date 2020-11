Ana Maria Braga conta o que diria para Tom Veiga se tivesse a chance: - Eu devia ter dado umas palmadas nele

06/11/2020 | 15:11



O Brasil sofreu a perda de Tom Veiga, o eterno Louro José do programa Mais Você. O intérprete do famoso papagaio morreu no último domingo, dia 1º, vítima de um AVC. No próximo domingo, dia 8, será exibida no Fantástico a primeira entrevista de Ana Maria Braga após a perda do amigo.

Em prévias da entrevista divulgadas pelo colunista do jornal O Globo, Alcelmo Gois, a apresentadora aparece conversando com Renata Ceribelli. Além de falar como foram os últimos meses com Tom durante a pandemia e revelar o que será do futuro do personagem Louro José no programa, Ana respondeu o que diria para o amigo caso tivesse a chance:

- Eu devia ter dado umas palmadas nele, em algumas situações em que ele devia ter se cuidado mais. Ele sofria muito por amor.

Em setembro de 2020, Tom Veiga se separou de sua terceira esposa, Cybelle Hermínio Costa. Ele estava com planos de se casar novamente com sua segunda esposa, Alessandra Veiga, com quem ficou por 14 anos e havia se separado em 2018, de acordo com a própria Alessandra.