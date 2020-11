Johnny Depp revela que deixará seu papel em Animais Fantásticos a pedido da Warner Bros

06/11/2020 | 15:10



Parece que as polêmicas que rodeiam Johnny Depp estão longe de acabar! Como você pode acompanhar, o ator está em uma intensa luta judicial com sua ex-esposa, Amber Heard, que o acusou de tê-la agredido mais de uma vez ao longo do relacionamento. Essa situação, em conjunto com as evidências apresentadas pela atriz de Aquaman, fez com que surgisse um movimento entre os fãs de Harry Potter para que o ator em questão fosse afastado de seu papel como Grindelwald nos filmes da saga Animais Fantásticos. Nesta sexta-feira, dia 6, Johnny usou suas redes sociais para anunciar que esse pedido seria atendido.

No Instagram, Depp postou uma imagem de uma carta escrita por si na qual anuncia que, por decisão da Warner Bros., irá se afastar dos longas do universo de J. K. Rowling, e fala sobre sua determinação em seguir na batalha judicial e provar sua inocência perante as acusações de Amber e de alguns veículos de comunicação. Na carta, assinada pelo ator, lê-se o seguinte:

Sob a luz dos recentes acontecimentos, eu gostaria de fazer o curto pronunciamento abaixo.

Primeiramente, eu gostaria de agradecer a todos que me presentearam com seu suporte e lealdade.

Eu tenho sido tocado e movido por suas muitas mensagens de amor e preocupação, particularmente ao longo dos últimos dias.

Em segundo lugar, eu gostaria de deixá-los saber que me foi pedido pela Warner Bros. para deixar meu papel como Grindelwald em Animais Fantásticos, e eu respeitei e aceitei esse pedido.

Finalmente, eu queria dizer isto.

O julgamento surreal da corte no Reino Unido não irá mudar minha luta para contar a verdade e eu confirmo que planejo recorrer.

Minha decisão permanece forte e eu pretendo provar que as alegações contra mim são falsas. Minha vida e minha carreira não irão ser definidas por este momento.

Obrigada pela leitura.

Sinceramente,

Johnny Depp.

Vale lembrar que, no início esta semana, a Justiça inglesa determinou que Johnny não havia conseguido provar sua razão no processo contra o jornal The Sun, que o chamou de espancador de esposa em uma matéria publicada em 2018. Na ocasião, o advogado de Depp alegou que o ator devia recorrer - o que ficou confirmado com a publicação da carta acima.

E agora, quem deve assumir o papel do vilão nos próximos filmes de Animais Fantásticos?