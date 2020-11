Ela não para: Anitta divulga a data de sua nova série na Netflix e confirma que se apresentará no Grammy Latino

06/11/2020 | 15:10



Anitta não para! A cantora confirmou à Variety nesta sexta-feira, dia 6, que se apresentará no Grammy Latino no próximo dia 19 de novembro. Em entrevista ao veículo, a poderosa contou que fará a performance de um medley com seus maiores sucessos, incluindo o hit Me Gusta, parceria com Cardi B e Myke Towers. O show será feito no Arco da Lapa, no Rio de Janeiro.

- Estou tão feliz de mais uma vez estar no Grammy Latino. Será a minha segunda vez performando nessa cerimônia importante, celebrando a música e a cultura. Este ano será diferente, mas muito importante para mim, já que estarei no meu país, Brasil. Espero que as pessoas gostem. Estamos preparando algo ótimo!

Além de Anitta, Bad Bunny, Marc Anthony, Karol G, Kany García, Los Tigres del Norte, Pedro Capó, Alejandro Fernández, Christian Nodal, Fito Paéz e Nathy Peluso também estão confirmados no evento. Cada performance acontecerá em um local diferente do mundo e o tema da noite é What Makes Us Human [O Que Nos Faz Humanos, em português], que tem como objetivo enfatizar o poder da comunidade e da música em unir diversos grupos de pessoas.

A transmissão principal do Grammy será feita em Miami, nos Estados Unidos. O cantor mexicano Carlos Rivera foi o escolhido para comandar o evento.

E mais...

Na última quinta-feira, dia 5, a Netflix divulgou a data da série documental Anitta: Made In Honório, que é uma espécie de continuação de Vai, Anitta. O seriado estará disponível no serviço de streaming a partir do dia 16 de dezembro.