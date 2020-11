Whindersson Nunes é detonado após fãs descobrirem data em que ele fez a música para a nova namorada

06/11/2020 | 15:10



Whindersson Nunes assumiu o namoro com a estudante Maria Lina após alguns indícios de envolvimento - que estavam rolando há alguns meses. O humorista até mesmo revelou que escreveu a canção Cerrado para a amada e foi isso mesmo o que fez com que alguns internautas o detonassem. Calma, nós vamos explicar!

Logo após esse anúncio de Whind, contando que a música foi feita para Maria Lina, algumas pessoas mais rapidinhas perceberam que a canção foi lançada sob o pseudônimo Lol Wind, em 26 de julho desse ano, segundo informações do jornal Extra. Ou seja, de meses atrás, antes do relacionamento ser oficializado.

A letra diz o seguinte:

Vou falar besteira em teu ouvido/ Sabe que é gostosa/ E sabe que eu boto é com carinho/ Pois é rapidinho, yeah/ Sei que você quer que eu faça aquilo.

E não só isso: o que chamou a atenção é que a ex de Whind, Luísa Sonza, assumiu o namoro com Vitão em setembro - mas foi atacada nas redes sociais e até mesmo acusada de ter traído o ex-marido, apesar de ter anunciado o novo relacionamento supostamente dois meses após o humorista começar a se envolver com Maria Lina.

Ainda de acordo com o jornal, Whindersson teria aproveitado essas críticas à Luísa e Vitão para divulgar o seu primeiro álbum. Mesmo não citando nomes, ele ironizou diversas publicações que falavam do término do casamento e da culpa de Luísa e Vitão.

Outra coisa que os fãs apontam é que ele poderia ter defendido a ex, quando ela estava sendo atacada nas redes sociais.

O que você acha dessa história?