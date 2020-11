Anne Hathaway se desculpa por representação em 'A Convenção das Bruxas'

06/11/2020 | 14:57



A atriz Anne Hathaway publicou um pedido de desculpas no Instagram na quinta-feira, 5, devido à representação de uma deficiência no filme A Convenção das Bruxas, em que interpreta a vilã A Grande Bruxa. Todas as bruxas do longa são identificadas pela ausência de dedos nas mãos ou nos pés.

Anne republicou um vídeo do Lucky Fin Project, que mostra algumas pessoas sem partes das mãos ou dos pés falando sobre a questão. "Eu soube recentemente que muitas pessoas com diferenças nos membros, especialmente crianças, estão sofrendo por causa da representação da Grande Bruxa", disse a atriz.

"Como alguém que realmente acredita na inclusão e realmente, realmente, detesta crueldade, eu devo uma desculpa pela dor causada. Eu sinto muito. Eu não liguei a diferença em membros à Grande Bruxa quando a aparência da personagem foi mostrada para mim. Se eu tivesse, eu garanto que isso nunca teria acontecido", afirmou Anne.

Ela também aproveitou para divulgar a hashtag #NotAWitch (Não sou uma bruxa, em tradução livre), na qual pessoas com diferenças em partes do corpo têm compartilhado relatos para se contrapor à associação de uma deficiência com as bruxas.

O perfil oficial das Paralimpíadas no Twitter compartilhou o relato da atleta paralímpica britânica Amy Marren, que mostrou sua preocupação com a representação do filme. "Partes do corpo diferentes não são assustadoras. As diferenças devem ser celebradas e as deficiências normalizadas", diz a publicação.

A Conveção das Bruxas, que dá uma nova versão ao clássico dos anos 1990, estreou em 22 de outubro nos Estados Unidos, e ainda não possui data definida para estrear no Brasil.