Com Covid, Maranhão recebe alta e fará quarentena em casa

Da Redação

Do Diário do Grande ABC



06/11/2020 | 14:55



O prefeito de Rio Grande da Serra e presidente do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC, Gabriel Maranhão (Cidadania) recebeu alta hospitalar na manhã desta sexta-feira (6). Ele estava internado na UTI desde terça-feira (3), com diagnóstico de Covid-19.

Em nota, a assessoria da entidade regional informou que Maranhão ficará em casa, de repouso, para cumprir a quarentena.

Maranhão se sentiu mal na segunda-feira e foi atendido por médicos de Rio Grande da Serra. Reclamou de coriza constante e um pouco de dificuldade de respirar. O diagnóstico foi de Covid-19 e ele foi levado ao Hospital Ribeirão Pires. A equipe médica optou por deixá-lo na UTI, diante dos relatos do paciente.

Entretanto, a equipe de Maranhão comentou que o prefeito estava bem e até despachando do quarto, já que estava com seu telefone celular.