10 séries teen inspiradoras para assistir na Netflix

Marcella Blass

Do 33Giga



06/11/2020 | 13:48



Já faz tempo que as séries teen não são mais sinônimo de tramas vazias e superficiais. Nos últimos anos, surgiu uma infinidade de produções com foco no público adolescente, mas que alcançaram espectadores de todas as idades graças à sua capacidade de abordar temas atuais e importantes com sensibilidade e responsabilidade.

Na lista abaixo, você confere 10 séries adolescentes que conquistaram os fãs e a crítica com suas temáticas necessárias, divertidas e inspiradoras:

Devi, uma jovem de origem indiana que vive nos Estados Unidos, teve um ano complicado, e agora tudo o que ela quer é melhorar o seu status social. Atualmente em sua primeira temporada, a série explora de forma leve e bem humorada questões como luto, religião, amizade, amor e relações familiares de todos os tipos. Com episódios de, no máximo, meia hora, dá para maratonar em um final de semana.

Um hacker começa a divulgar os segredos dos alunos para toda a escola, mas Sofia, uma menina observadora e solitária, quer descobrir quem está por trás disso. Nessa série da TV mexicana, enquanto o mistério se desenvolve, a trama aborda assuntos como transfobia, bullying virtual e transtornos mentais, além da descoberta (e a desconfiança) de amizades durante a adolescência.

Com sua terceira temporada próxima da estreia, a série acompanha Otis, um jovem tímido filho de uma grande sexóloga. Até que ele decide usar os conhecimentos que adquiriu da experiência da mãe para dar consultas de saúde sexual para seus colegas de escola. O que fez a série estourar no mundo todo foi a sua maneira de abordar a descoberta da sexualidade sem tabus, com muito humor e responsabilidade.

Quando um adolescente com traços de autismo resolve arrumar uma namorada, sua busca por independência coloca a família toda em uma aventura de autodescoberta. Ao longo de três temporadas, a comédia dramática dá luz ao debate não apenas de questões que envolvem o autismo, mas para assuntos como a descoberta do amor e as inseguranças que mães e pais de adolescentes podem enfrentar.

Nesta série baseada no livro “Anne de Green Gables”, uma impetuosa órfã é adotada por engano por um casal de irmãos solteirões do interior. A série ficou mundialmente conhecida pela forma como aborda questões como famílias não convencionais, feminismo, machismo, bullying, homofobia, entre outros assuntos, de maneira comovente.

Cinco alunos da maior escola pública do Brooklyn, em Nova York (EUA), encaram um mundo caótico na luta por sobrevivência, liberdade e um futuro melhor. Considerada extremamente relevante e necessária por parte da crítica, a série explora os “esteriótipos escolares”, preconceitos e tabus de forma muito realista (sem poupar aquelas cenas que doem o coração).

Quatro adolescentes contam com o poder da amizade para sobreviver ao ensino médio em um bairro marginalizado de Los Angeles. Na trama, os amigos lidam com a violência e as gangues locais enquanto enfrentam os problemas comuns da juventude.

Caminhando para a quarta temporada, a série começa com o desaparecimento de um menino e a descoberta de um laboratório com um segredo sinistro. Nessa saga, a trama dá uma grande lição sobre amizade e como os laços de família vão além do sangue.

Payton não tem dúvidas de que chegará à presidência dos EUA. Para isso, ele precisa passar pelo cenário mais traiçoeiro de todos: a politicagem da escola. Criada por Ryan Murphy, o responsável por títulos como Glee e American Horror Story, a série mistura humor ácido com temáticas atuais, de suicídio à diversidade, enquanto faz críticas à política através da jornada do protagonista.

Após uma tragédia familiar, Julie perdeu a paixão pela música. Até que ela conhece três garotos fantasmagóricos e eles decidem formar uma banda. Essa amizade ajuda a jovem a superar seu bloqueio criativo, destacando a importância das amizades e da família quando é necessário enfrentar grandes problemas.