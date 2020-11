06/11/2020 | 12:33



O consórcio Luz Belém II venceu a disputa pela iluminação pública de Belém, no Pará, pelo valor de R$ 1,134 milhão, um deságio de 65,51% em relação ao valor mínimo do projeto, que prevê a modernização de 90 mil pontos no período de 24 meses. A vitória aconteceu no leilão promovido nesta sexta-feira, 6, pela B3.

Ao final dos 13 anos de contrato, serão instalados 101 mil pontos de iluminação na capital do Pará.

Além disso 41 pontos turísticos e históricos receberão projetos de iluminação especial.