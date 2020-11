06/11/2020 | 12:26



Os estoques no atacado nos Estados Unidos aumentaram 0,4% em setembro, na comparação com agosto, informou nesta sexta-feira, 6, o Departamento do Comércio. Analistas ouvidos pelo Wall Street Journal previam queda de 0,1%.

No mês de agosto, a alta também havia sido de 0,4% ante julho.