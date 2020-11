Suga, do BTS, passa por cirurgia e ficará afastado do grupo de K-Pop

06/11/2020 | 12:10



O cantor Suga, integrante do BTS, passou por uma cirurgia no ombro esquerdo e ficará afastado do grupo de K-Pop enquanto se recupera.

A agência Big Hit veiculou um comunicado através do site Soompi sobre o estado de saúde do cantor, revelando que o procedimento cirúrgico foi feito no dia 3 e ele se recupera bem, em descanso.

Suga também se manifestou sobre o assunto e agradeceu a compreensão dos fãs:

Felizmente, a cirurgia terminou bem. Estou com um pouco de dor agora, mas estou bem aliviado mentalmente. Como eu trabalho no palco, tentei o máximo para não fazer cirurgia, com reabilitações e injeções, mas fiquei com medo porque isso continuava piorando quando eu subia ao palco. Eu sinto muito aos membros e ARMYs por não poder realizar as programações juntos. Estou bem triste por isso, também... Mesmo que terei que me afastar um pouco, irei me recuperar o mais rápido possível e voltar. Não demorará tanto! Mais uma vez, sinto muito e obrigado, ARMY, disse ele no Weverse.