Veja quais veículos devem ser licenciados neste mês em São Paulo

Da Redação, com assessoria

Do Garagem360



11/11/2020 | 15:48



O Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran.SP) informa que neste mês devem ser licenciados os veículos com final de placa 9, além dos caminhões com placas terminadas em 6,7 e 8.

Quais veículos devem ser licenciados em novembro

O licenciamento veicular no Estado de São Paulo é feito 100% digital. Portanto, o motorista não precisa ir mais a uma unidade de atendimento Detran.SP ou Poupatempo para emissão anual do Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV), documento de porte obrigatório que permite a circulação do veículo. O valor da taxa do serviço é o mesmo para todos os tipos de veículo: R$ 93,87. Deixar de licenciar um veículo é uma infração de trânsito prevista no Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Com o número do Renavam é possível pagar a taxa do licenciamento em terminais de autoatendimento, agências bancárias, internet banking ou casas lotéricas. O Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV) ficará disponível para download e impressão no item ‘Licenciamento Digital’ nos portais do Detran.SP e do Poupatempo ou ainda no aplicativo Carteira Digital de Trânsito – CDT, do Governo Federal, e no portal de serviços do Denatran.

Vale lembrar que para o licenciamento digital ser emitido, o veículo precisa estar com todos os débitos vinculados quitados, além do pagamento em dia do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de Via Terrestres (DPVAT).

Calendário de Licenciamento do Estado de São Paulo para veículos de passageiros, ônibus, reboque e semirreboque

Calendário de Licenciamento no Estado de São Paulo para veículos registrados como caminhão