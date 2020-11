Luísa Sonza nega harmonização facial e diz ter medo de mostrar o rosto natural: - Vão falar que eu me estraguei

06/11/2020 | 10:11



Por meio do Stories, Luísa Sonza resolveu responder perguntas de seus seguidores e abriu o jogo sobre um assunto que vez ou outro surge: afinal, ela fez procedimentos estéticos ou não? Primeiro, a cantora foi questionada por um fã se havia feito harmonização facial - o que ela logo negou:

- O pior é que não. Fiz só boca, gente, não fiz outra coisa. Fico triste porque isso aqui é o natural, disse, mostrando a região de sua mandíbula.

Em seguida, continua:

- Eu não fiz bichectomia, nem harmonização, mas super faria, se eu sentisse necessidade. Mas é assim mesmo, eu não teria porque mentir, não. Mas acho super ok. Olha que louco, às vezes eu estou me sentindo mal, tenho medo de mostrar o formato da minha cabeça, que é assim, porque as pessoas vão falar que eu me estraguei com tantos procedimentos, sendo que eu não faço! A minha cara é assim. Aí dá vontade de mudar o rosto para deixar menos quebrado, porque o meu rosto é assim. Quando não era, era porque eu tinha 15 quilos a mais e aí eu emagreci. Até tenho um pouco de flacidez por causa disso.

Depois, a ex de Whindersson Nunes ainda disse:

- Mas é louco. De tanto falarem eu começo a me sentir mal com a minha cara que na verdade é assim. Fora a boca, que eu sempre falei que eu coloquei. Só que agora faz muito tempo que eu não coloco também. Eu comecei a ficar querendo disfarçar os meus traços que são de verdade por acharem que não é.

Uma pessoa, porém, mandou o seguinte recado:

Mas seu rosto mudou muito, ficou mais formatado do que era antes.

E Luísa respondeu:

- Pois é, gente. Talvez a boca tenha influenciado, mas [quando] vocês me conheceram eu tinha 17 anos. Agora eu tenho 22. Com 17 eu estava em fase de crescimento ainda.

Na legenda do vídeo, escreveu que as pessoas mudam com o tempo.