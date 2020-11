Famosos lamentam morte de humorista Jotinha após complicações decorrentes do coronavírus

06/11/2020 | 10:10



O humorista José Luiz Almeida da Silva, o Jotinha, que ganhou fama devido por causa de sua maneira de comentar sobre o futebol e interagir com amigos em áudios nos grupos de Whatsapp, morreu aos 51 anos de idade após contrair o novo coronavírus.

A informação foi divulgada pelo pelo secretário de Saúde da Bahia, Fábio Vilas-Boas, nas redes sociais. De acordo com publicação, a causa da morte foi a falência de múltiplos órgãos, em consequência da Covid-19.

A informação também foi confirmada pelo sobrinho do humorista por meio da rede social oficial. Jotinha estava internado na UTI do Hospital Incar, em Santo Antônio de Jesus, na Bahia. Ele estava sob tratamento com ventilação mecânica invasiva e uso de medicações, além de suporte de hemodiálise.

Nas redes sociais, alguns famosos lamentaram sua morte, como Whindersson Nunes, Wesley Safadão e a dupla Simone e Simaria.